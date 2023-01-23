『Herve Chapelier エルベシャプリエ ショルダー ミニ バック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 30分に出品され03月09日 05時 30分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【サイズ】

縦11㎝

横20.5㎝

マチ10㎝

ショルダー116㎝



【カラー】

ピンク



【素材】

ナイロン



【状態】

特に目立ったダメージなどはありません。



ナイロン 舟形 ショルダー バッグ

斜め掛け ミニ ポーチ サコッシュ

ポシェット 1927N カメリア XS

カラー...ピンク

素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Herve

Chapelier

エルベシャプリエ

ショルダー

ミニ

バック