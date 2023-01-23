『新品 AMONNLISA ハローキティ レザートートバッグ レア レザー 赤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 01分に出品され03月29日 23時 01分に終了予定です。即決価格は13,994円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 29988円→27988円にお値下しました‼️



即購入歓迎‼️

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即日発送‼️フォロー割‼️



●サイズ

縦41cm横34cm幅18cm

●ポケット情報

外側の左と右

内側には5箇所(内1箇所はチャックあり)

●付属品

Hello kittyのロゴが彫られたチャーム付き

●素材

本革、レザー

●色

朱色 サーモンピンク(写真をご覧ください)





新品未使用品ですが、自宅で保管しておりましたので、チャームに微細な傷はありますが、使用しても全く目立ちません。神経質な方はお控えください。(型崩れしないようにきちんと保管、手入れ等はしておりました)



珍しいものなので、コレクターの方にもピッタリです。



カラー...レッド



素材...本革



特徴...マチあり



特徴...マチあり, 横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アモンリザ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 AMONNLISA

ハローキティ

レザートートバッグ レア

レザー 赤