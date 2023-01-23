『【美品】フェラガモ クロコ押し 2wayバッグ トートバッグ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 16分に出品され04月03日 14時 16分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：サルヴァトーレフェラガモ

アイテム：ショルダーバッグ トートバッグ

デザイン：クロコ押し

カラー：黒



#acoのバッグ



王道のフェラガモクロコバッグです。

トートとして持つとエレガントに。

ショルダーバッグとして持つと少しカジュアルダウン出来るのでシーンを選ばず上品に使用できます。



七五三

入園式

卒園式

入学式

卒園式



全体的に美品です。

持ち手の付け根の部分だけ少し柔らかくなっておりますので、ご確認ください。



- ブランド: Feragamo

- 色: 黒

- 素材: クロコダイル風

- ストラップ: 取り外し可能

- 金具: ゴールド

- デザイン: フラップ式

- サイズ: 小型



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フェラガモ クロコ押し

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