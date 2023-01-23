『【Special】NIKE archive clima-fit ナイロンベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 05時 18分に出品され03月11日 05時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#おつねのクローゼット #おつねのベスト

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NIKE ACG clima fit sphere adidas

OAKLEY arc’teryx UMBRO STUSSY

SUPREME DIESEL Timber Land

などの需要の高い 00s 90s archive を主に取り揃えております。

ジャンルも y2k テック系 ノームコア ゴープコア ストリート スポーツミックス と メンズ レディース 問わず幅広くご用意ございます。



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》》》商品説明《《《



【Special】NIKE archive clima-fitナイロンベスト



NIKEの 00s y2k を代表する名作



prada sports を彷彿とさせる赤いポイントのある

アイテムのデザインはprada sportsの

デザイナーによるものだと聞きました



中でもこれはデザインからサイズ感まで

本当に名作中の名作です



ブランド: NIKE ナイキ

カラー: シルバー レッド 赤







》》》サイズ《《《



XLサイズ

着丈61cm

肩幅46cm

身幅57cm







》》》状態《《《



【Ａ】

N 新品

S 未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品

C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品

D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品







ご質問等お気軽にどうぞ^_^



管理番号45 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Special】NIKE

archive

clima-fit

ナイロンベスト