『新品 muraco ムラコ 寝袋 POLAR750 ポーラー750 シュラフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 15分に出品され03月20日 05時 15分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ムラコのポーラー750です。



キャンプで使用しようと購入しましたが他のものを使用し結局使用しませんでした。



【ブランド名】muraco

【商品名】POLAR 750

【品番】MSL1233020109

【カラー】White

【サイズ】(使用時)205 × 80cm、(コンプレッションバッグ収納時)Φ22 × 40cm

【生地】(表地)7Dリップストップナイロン、(裏地)20Dナイロンタフタ

【内部構造】ボックスキルト構造

【フィルパワー】グレーグースダウン90-10%(800FP)

【ダウン量】750g

【総重量】約1.4kg(羽毛量 : 750g)

【快適使用温度/下限温度】-3℃/-10℃

【付属】コンプレッションサック、コットン収納袋



800FPのグレーグースダウンを使用した高品質のダウンスリーピングバッグです。

体温を効率良く循環させる縦方向のボックスキルトに、開け閉めしやすいセンタージップを採用。

冷えやすい足元は横方向キルトで立体的なフットボックスになっています。

ダウンを750g使用しており、冬期の山岳や、冬のキャンプや車中泊に適しています。



<特徴>

・RDS認証を受けたダウンのみを使用

・ボックスキルト構造

・挟み込みずらいダブルジッパー

・チェストポケット

・800FPのグレーグースダウンを使用

・コットンのストレージバッグが付属

・快適温度-3℃ / 下限温度-10℃ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムラコ

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