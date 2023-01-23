『キヨ猫 15周年記念カッコー時計 特賞【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 29分に出品され04月08日 23時 29分に終了予定です。即決価格は48,889円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このカッコー時計は、家の形をしたデザインで、インテリアとしても目を引くアイテムです。多色使いで、どんな部屋にもマッチします。



【記念アイテム】

キヨ猫の15周年を記念した特別な時計で、ファンにはたまらない一品です。

【実用性】

カッコー時計は、時間を知らせるだけでなく、インテリアとしても楽しめるアイテムです。



- 商品名: キヨ猫 15周年記念時計 (カッコー時計)

- デザイン: 家の形のカッコー時計

- 色: 多色（赤、緑、黄色など）

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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 新品、未使用