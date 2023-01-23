『Apple AirPods Pro 本体【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 29分に出品され03月21日 23時 29分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほぼ未使用品をメルカリにて25000で購入しましたが、友人からの誕生日でAirPodsMaxを貰った為出品します。

即購入可です。





- ブランド: Apple

- モデル名: AirPods Pro第2世代(タイプＣMagSafe充電対応)

- シリアル番号: (表示されているシリアル番号は伏せています) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル