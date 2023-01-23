『FILCO Majestouch 2 イタリアンレッド/EN【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 19分に出品され03月29日 15時 19分に終了予定です。即決価格は10,039円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィルコの限定イタリアンレッドのMajestouch 2です。台湾製でチェリー黒軸搭載。配列はUS ASCII 104keyとなります。



接続形式...有線

キースイッチ...メカニカル

キーボード配列...英語



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緩衝材と巻き段ボールでの梱包になります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フィルコ