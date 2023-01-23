『Supreme HYSTERIC GLAMOUR パーカー ホワイト キムタク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 01分に出品され03月21日 23時 01分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme HYSTERIC GLAMOUR パーカー ホワイト

Supreme 17FW Hysteric Glamour



シュプリームオンラインで購入致しました正規品でございます。



サイズはL、カラーはホワイトとなります。

ロゴ部分の欠けなどもなく全体的には状態が良いのですが、紐の一部に黒ずみがあります。



蝶々結びしていればわからないですが汚れではあるのでお安く出品しております。



一度人の手に渡った古着ですので完璧な状態を求める方、神経質な方はご遠慮くださいませ。



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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

HYSTERIC

GLAMOUR

パーカー

ホワイト キムタク