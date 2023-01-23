『NIKE x Supreme SHOX RIDE 2 ショックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 19時 59分に出品され03月04日 19時 59分に終了予定です。即決価格は41,860円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE x Supreme SHOX RIDE 2 ショックス



○国内正規品



○サイズ 27.0cm



○状態 新品未使用

撮影のため、箱から1度出しました。



○付属品 正規箱、タグ付き、ステッカー2枚



※素人保管になりますので、ご理解いただける方ご購入をお願いします。また、神経質な方はご遠慮ください。

※箱の凹みや汚れ等があります。写真にてご確認ください。

※すり替え防止の為、購入者都合の返品は出来かねますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

x

Supreme

SHOX

RIDE

2

ショックス