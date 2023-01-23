『Calvin Klein Jeans Est.1978 シャツジャケット M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 06時 10分に出品され05月08日 06時 10分に終了予定です。即決価格は13,592円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カルバンクラインジーンズエスタブリッシュド1978(ラフシモンズ期)のシャツジャケットになります！



RAFSIMONSがデザイン監修を務めていた時期の希少なアイテムで、人気の高いカウボーイ転写デザインになります。



(ITALY製)





☆カラー:写真参照。





☆サイズ: M





☆実寸：着丈（平置き）約（襟元含まず）77.5ｃｍ 肩幅約46ｃｍ 身幅約52ｃｍ 袖丈約67ｃｍ



※あくまでも素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願いいたします。





☆状態：大きなダメージは見受けられない様に感じられます。







ご不明な点がございましたらご質問お待ちしております。

写真の映り方やフラッシュにより見え方、色合いが変わる場合がございますのでお色目が気になる方は質問欄にてお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カルバンクラインジーンズエスタブリッシュ1978

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Calvin

Klein

Jeans

Est.1978

シャツジャケット M