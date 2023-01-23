『VICTORIA ATHLETICS ヴィクトリア アスレチックス フーディ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 50分に出品され04月07日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●VICTORIA ATHLETICS（ヴィクトリア アスレチックス）

●カンガルー フーディ

●サイズ：L

着丈 74cm

身幅 63cm

肩幅 52cm

袖丈 63cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●カラー：グレー

●状態：1回のみの着用ですので全体的に美品だと思います。ただし、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項： 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VICTORIA

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フーディ