『KIDILL GATHERED SHIRT MAYA SHIBASAKI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 02時 21分に出品され05月05日 02時 21分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 KIDILL/キディル/GATHERED SHIRT - TEXTILE DESIGN BY MAYA SHIBASAKI/ギャザーシャツ



ざっくりしたサイズ感なので、

ワンピース、シャツワンピース、シャツコート

としても着用していただけます。



サイズ:46

着丈：約96cm

肩幅：約55cm

ゆき丈：約75cm



※46表記ですがLとしました。ざっくりとした大きめのサイズ感なので、幅広い方に着用していただけると思います。



状態:中古品

デザインに惹かれて購入したもののうまく合わせることができず、使用頻度少ないため状態は良好です。状態に神経質な方や転売目的で状態や価格に過敏になっている方のご購入はご遠慮ください。



随所に施されたギャザーディティールが静かなアクセントになっているオーバーシャツ。

ポップな風合いのギャップを落とし込んだ花柄のテキスタイルデザインは、流動的な曲線や女性のグラフィックが特徴的なアーティスト・MAYA SHIBASAKIによるもの。

型崩れやシワになりづらく、耐摩耗性、速乾性に優れたポリエステル素材を採用した、幅広い季節で着用可能な生地感です。



#sky-hi

#BE:FIRST 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キディル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KIDILL

GATHERED

SHIRT

MAYA

SHIBASAKI