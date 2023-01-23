『Chilango様専用★アウトレット★カントリー調ダイニングチェア2脚組 無垢【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 14分に出品され03月10日 00時 14分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア
|商品の状態:
|新品、未使用
カリモク Karimoku ヴィンテージ コロニアル チェア＆オットマン
¥ 19995
アーコールクエーカーチェアブラウンアンティーク
¥ 20298
送料無料【新品】360度回転 座り心地がいい ダイニング チェア アウトレット
¥ 10920
ヨーロピアン アンティーク 白 ホワイト ダイニングチェア 2脚 クイーンアン
¥ 18124
Harry Bertoia Knoll ノル 420 side chair
¥ 19380
LaForma ラフォーマ ダイニングチェア 椅子 ベージュ スペイン 2
¥ 17628
2脚まとめ買い Full Life Design様専用 2
¥ 9750
送料無料【新品】360度回転 ダイニング チェア アウトレット
¥ 8190
B 新品 ダイニングチェア ２脚セット ブラウン 椅子 イス リビング チェア
¥ 10992
カリモク ダイニングベンチ
¥ 19300
【2脚セット】unico ウニコ ラボラ LABORA アイアン チェア
¥ 10750
【新品登場】イームズチェア PUレザー ダイニングチェアリビングチェア ブラック
¥ 8424
【アクタス】ELIZA ウィンザーチェア ブラック №①
¥ 11500
無印良品 ラウンドチェア オーク材 椅子 インテリア 3
¥ 10074
柏木工ウィンザーチェア(ダイニングチェア)
¥ 9750
展示品 FANTASTICO/ファンタスティコ ONDA/オンダ チェア e
¥ 8814
輸入家具 / 猫足 アンティーク家具 ダイニングテーブル 椅子 コロニアル
¥ 10062
ウィンザーチェア 1脚 民芸調家具 椅子 イス アンティーク 木製
¥ 10140
落札価格10920円
136 入札履歴
終了
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