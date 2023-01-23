『イーブルアクト セルビッチ モーターサイクル デニム ベスト ハーレー カスタム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 26分に出品され03月28日 13時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



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必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。



◆◆商品◆◆



◆ 美品 EVILACT イーブルアクト MC DENIM VEST

赤耳 セルビッチ モーターサイクル バイカー デニム

ベスト HARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソン

イーグル ワッペン パッチ カスタム インディゴ 40/L



557XX（3rd）モデルのカットオフベストをモチーフに

EVILACT流のアレンジが加えられたデニムベストです。



シルエットの変更は勿論、

胸ポケットがパッチポケットになっており、

サイドポケットはジッパー付きとなっているため、

ライディングの際による、ポケット内からの

物の落下の心配もありません。



14.5オンス、赤耳セルビッチデニムを使用。

こちらはバックにハーレーダビッドソンの

イーグルロゴワッペンをあしらったカスタムベストです。

オススメです。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：40 / L



実寸サイズ（平置きにて測定）



肩幅：約38.5cm（肩から肩まで）

身幅：約56cm（脇下から脇下まで）

着丈：約63cm（首元の縫い目から裾まで）



多少の誤差はお許し下さい。



カラー：インディゴ



◆◆商品状態◆◆



特筆するようなダメージはございませんが、

僅かに襟首周りに薄い色褪せが出始めております。

よく画像をご確認下さいませ。



その他に特筆するようなダメージはございません。

まだまだご愛用頂ける綺麗な商品になります。



あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-713_96311_11506(SS)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イーブルアクト

セルビッチ

モーターサイクル

デニム

ベスト

ハーレー

カスタム