『未使用 33℃ プリント トップス 長袖 レイヤード 重ね着風 プルオーバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 09時 07分に出品され05月01日 09時 07分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



こちらタグは外してしまいましたが、新品未使用のお品物です。



シアーとトレーナーの重ね着風レイヤードトップスで、シルバーのロゴがアクセントになっております。



カジュアルにもきれいめにもご活用いただけます。



穴あきや引っかきがないよう、細かく撮影しておりますが、追加でお写真が必要な方はお気軽にお声がけください。



Ashley & Bros

33℃

ディニテコリエ

スコットクラブ

など、お好きな方におすすめします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サーティースリーディグリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用 33℃

プリント トップス 長袖 レイヤード 重ね着風 プルオーバー