『FIVE WOODSファイブウッズPLATEAUショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 09分に出品され03月23日 22時 09分に終了予定です。即決価格は12,994円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファイブウッズPLATEAUシリーズ

ショルダー/クラッチ2WAYバッグ

(価格36,300円税込み)



シーンを選ばないショルダー/クラッチの2WAY

クラシックな口折れデザインを、カチッとしすぎない柔らかいフォルムに仕上げたショルダーバッグ。

本体と同じ革を贅沢に使ったストラップは、取り外しができる2WAY仕様。クラッチバッグとしても使用でき、オンにもオフにも活躍のシーンが広がります。



※気に入って使用しておりましたので、使用感はそこそこあります。

商品の状態を「やや傷や汚れあり」にしておりますが、革製品ですのでそこまで目立つ傷というよりはエイジングの範囲内かと思います。



☆ 中古品ですので完璧を求められる方や、神経質な方のご購入はご遠慮願います。

ご理解の上でのご購入よろしくお願い致します。



☆ ご購入後のクレーム、返品、返金はお受けできませんので予めご了承下さい。



ブランド

FIVE WOODS

シリーズ

PLATEAU - プラトウ

型番

39171

サイズ

W30×H19×D3cm

素材

本体：牛革（オイルドソフトステア）

内装：ポリエステルジャガード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ファイブウッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FIVE

WOODSファイブウッズPLATEAUショルダーバッグ