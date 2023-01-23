『ゆうゆう様専用 EVA×CITIZEN PROMASTER初号機 SPECIAL【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 17分に出品され03月07日 18時 17分に終了予定です。即決価格は62,000円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※期間限定値下げ※

【商品の説明】

メーカー：EVA×CITIZEN PROMASTER「初号機 SPECIAL」

型 番：PROMASTER MARINE



付属品：箱、ケース、保証書、取説



【商品の状態】

コレクション整理のため、出品です。

2週間に1〜2回程度、太陽光にて充電してました。



〇注意事項

新品にはなりますが、一度人の手に渡っておりますので、ご了承ください。



画像をよく確認いただき、ノークレームノーリターンでお願いいたします。



日本を代表するアニメーション「エヴァンゲリオン」と世界中で愛されている時計ブランド「シチズン」がコラボレーション！

大人気の初号機をモチーフに作られたデザインと、こだわり抜かれた仕様。



■仕様

重さ：約177g

ケースサイズ：約49.5mm

ケース厚み：約18.5mm

ケース素材：ステンレス

ガラス：クリスタルガラス

防水：200m防水

バンド素材：ウレタン

バンド幅：約27.0mm

機能：水深計測機能

表面処理：デュラテクトDLC

付加仕様：耐磁１種、夜光（針、インデックス）

逆回転防止ベゼル

キャリバー：J250（月差±15秒、エコ・ドライブ フル充電後 約11ヶ月駆動）

アクアランド水深計付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ゆうゆう様専用 EVA×CITIZEN

PROMASTER初号機

SPECIAL