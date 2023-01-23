『新品 UNIQLO ユニクロ +J ダウン オーバーサイズパーカ ジルサンダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 17分に出品され03月11日 16時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用 タグ付き



UNIQLO +J ダウンオーバーサイズパーカ



サイズ: 希少な３XＬ



ロシアウクライナ戦争の長期化、円安等で食品や衣料品等もじんわりと値上がりしてきました。



資源高の中、ユニクロもダウンよりもパデッドジャケットの方が多くなってまいりました。



このダウンジャケットも今発売すると定価２万円を超える品質だと思います。



【素材とデザイン】

このダウンジャケットは、軽量で保温性に優れたダウン素材を使用しており、寒い季節に最適です。フード付きのデザインは、スタイルと機能性を兼ね備えています。





【フードの特徴】

取り外し可能なフードは、シーンに応じてスタイルを変えることができ、柔軟性があります。必要に応じてフードを外すことで、よりカジュアルな印象にも対応可能です。



- 色: 黒

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: フード付き

- フードの形状: 取り外し可能なフード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ユニクロ

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