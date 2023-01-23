『THE NORTH FACE ザ ノースフェイス スクープジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 04時 16分に出品され03月26日 04時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 肩幅···48cm

身幅···56cm

袖丈···63cm

着丈···72cm



登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユースまで幅広く活躍するジャケット。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。表生地には防水送湿性に優れたハイベント（R)2構造を使用。フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の浸入を防ぎます。フードは調節しやすいワンハンドアジャスター対応。内側には冷気や雪の浸入を防ぐ、取り外し可能なスノーカフが付きます。



#ノースフェイス#スクープジャケット#ジャケット#アウター#スキー#スノーボード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ザ

ノースフェイス

スクープジャケット