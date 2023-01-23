『【稼働】SEIKO キングセイコー ハイビート 5626-7110R自動巻き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 10分に出品され03月29日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

CASIOは、耐久性と精度で知られるブランドです。この腕時計は、日常使いに最適で、長持ちする設計が施されています。



【デザイン】

シンプルでエレガントなデザインが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいです。金属バンドは高級感があり、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【付属品】

オリジナルのケースが付属しており、保管やプレゼントにも最適です。



- ブランド: CASIO

- タイプ: アナログ腕時計

- 素材: 金属バンド

- 色: ゴールド

- 付属品: ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

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キングセイコー

ハイビート

5626-7110R自動巻き