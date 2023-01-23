『【大特価】チャンピオン リバースウィーブ 80s 2段プリント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 04時 55分に出品され03月30日 04時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャンピオンリバースウィーブ80sになります。

ジャストなサイズ感をお求めの方にはピッタリだと思います。近年値段も高騰してきているためリーズナブルな価格になっていると思います。

左袖に赤い染みがあります、



着丈62cm

身幅48cm

肩幅42cm

袖丈58cm



USA

米国製

チャンピオン

Champion

リバースウィーブ

90s

80s

ビンテージ

ヴィンテージ

vintage

used

古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【大特価】チャンピオン

リバースウィーブ

80s

2段プリント