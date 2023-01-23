『【SEVENS TV】 スロヘラパーカー 【セブンズティービィー】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 14時 16分に出品され04月08日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます！

まず、自己紹介をお読みいただけると幸いです^^

SEVENS TVのアパレルブランド『SEVENS』の初期ロットのスロヘラパーカーになります。

サイズはLサイズでカラーはグレーになります。

ほぼ着てないので全体的にすごくキレイな状態になっております。

詳しくは写真を参照ください。

初期ロットでここまで状態がいいのは割りと希少だとは思います。

おまけとして、司芭扶とytrの昔のステッカーもお付け致します。

詳しくは写真を参照ください。

質問・値下げ・発送方法等受け付けておりますので、気軽にご相談ください。

よろしくお願い致します！

※他にも数ヶ所某オークションサイトに出品しているので、そちらで落札されたときは急に出品を取り消す場合があります。基本的には早い者勝ちということをご了承くださいませ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: セブンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【SEVENS

TV】

スロヘラパーカー



【セブンズティービィー】