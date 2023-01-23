『【美品】LOEWE ロエベ ハンモックバッグ レザー スモール タン ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 22時 58分に出品され03月19日 22時 58分に終了予定です。即決価格は106,480円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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世界中で完売が続いています。



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【商品名】

ハンモックバッグ スモール



【ブランド名】

LOEWE（ロエベ）



【状態】

美品

バッグ本体内側にペン跡あり

ハンドル部分内側にスレ感あり

底面金メッキ剥がれあり



【色】

タン、茶、brown



【サイズ】（cm）

サイズ：D23×W29×H14

ストラップ長さ 95.5

ハンドルドロップ 10



使い方次第で色々な形で使えるので、その形によってはサイズが変わります。



【素材 生産国】

ペブルグレインカーフスキン

made in Spain

ツルツルした皮(クラシックカーフ)に比べて汚れや傷もつきにくく、形も崩れにくいです。



【付属品】

なし



【ポイント】

一目でロエベとわかるとても上品な鞄です。

年齢を問わず大人気のお品、

普段使いから、お出かけにも。

持つだけでオシャレ度UP^ ^



【購入先】

真贋鑑定済のものしか取り扱ってない

国内の正規ブランド卸専門店から購入。

真贋調査を二重で行う確実な正規品です。



【発送方法】

保証付き送料無料で発送いたします。

防水処理をしっかりと行いますのでご安心ください。



【連絡事項】

☆写真は全て手元にある商品を撮影しております。

★フォロー割あり！コメントにてお知らせください



木陰に揺れる「ハンモック」の形を取り入れ、バッグを単一の形から解き放った革新的なバッグ。



広げて形を変えられるしなやかなサイドパネルと、様々な方法での着用を可能にするループストラップによって、あらゆるシーンに。



・ショルダー、クロスボディ、またはトップハンドルキャリーが可能

・ストラップは取り外し・調節可能

・内側フック留め

・外側ジッパーポケット、内側スリップポケット2つ

・ストラップとパーソナライズチャームでカスタマイズ可能

・ヘリンボーン柄コットンキャンバス裏地

・アナグラムのエンボス加工



その他見たい箇所などあればコメントお願いします^ ^



カラー···ブラウン

型名···ハンモック

サイズ···スモール

モデル名···バッグ

素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】LOEWE

ロエベ

ハンモックバッグ レザー スモール タン ブラウン