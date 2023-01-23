『ナノユニバース CARREMAN コーチジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 18時 57分に出品され05月15日 18時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【2024AW】

NANO universe（ナノユニバース）

CARREMAN コーチジャケット

定価18700円





今年の10/1に購入

新品・未使用

ギフトで購入しましたが、似たのを持っていたため他で買い直したので出品します







『モダンアカデミアを演出したコーチジャケット』

フランスのファブリックブランドCARREMANとのシリーズから登場のコーチジャケット。美しい表面感とドレープ感のある素材を使用。イージーケア性にも優れたロングシーズン着用可能なアイテムです。



■素材

・高品質なポリエステルを採用

・手洗いに対応したウォッシャブル素材



■コーディネート

・クラシックなシャツやニットを合わせるのがおすすめ

・革靴やネクタイと合わせるモダンさを演出するスタイリングが◎



Lサイズ

肩幅···50cm

身幅···66cm

袖丈···65cm

着丈···68cm



カラー···チャコールグレー





⭐︎ 他サイトでも出品しておりますので突然の削除ございます。ご了承ください。

⭐︎最安の発送方法で送らせていただきます

たたんでも良ければ紙袋もお付けできますのでお申し付けください





#ナノユニバース

#コーチジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース CARREMAN



コーチジャケット