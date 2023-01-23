『【超人気モデル】ザ・ノースフェイス⭐ワンポイント パーカー 袖ロゴ 入手困難【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 49分に出品され03月24日 09時 49分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ブランド古着ムーンブルク

#ブランド古着ムーンブルク_パーカースウェット















✅商品情報



・ブランド： ザ・ノースフェイス The North Face



・色柄： ブラック 黒







【ポリエステル100%】軽くて丈夫な品質











✅ポイント



ワンポイントロゴ



刺繍ロゴ



袖ロゴ











✅サイズ表記： L



平置採寸（㎝）



肩幅...48cm



身幅...57cm



袖丈...57cm



着丈...63cm











✅発送【送料無料】



メルカリ便【匿名・追跡・補償有】











✅状態



全体的にコンディション良好❗️



ロゴひび割れ無し







タバコ臭なし・香水臭なし・ペットなし











✅注意事項



・フード紐が欠品しておりますので、当店でリペアしております（リペアフード紐脱着可能）

・古着という性質上、全体的に色あせがございます。

【その分は通常価格よりさらに値引きしておりますので、お得な価格になっております】









よろしくお願いいたします















カラー...ブラック



柄・デザイン...刺繍



タイプ...プルオーバー





柄・デザイン...プリント(ロゴなど), 刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【超人気モデル】ザ・ノースフェイス⭐ワンポイント パーカー 袖ロゴ 入手困難