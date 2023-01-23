『9/1限定ヴァイスシュヴァルツ ホラー大好き 小梅 サイン PR SP デレマス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 11時 16分に出品され03月06日 11時 16分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヴァイスシュヴァルツ

アイドルマスター シンデレラガールズ

「ホラー大好き 小梅」PR 箔押しサインです。



裏面に若干の白かけがありますが、かなり綺麗な部類だと思います。



見落とし等の可能性も考慮して一律でやや傷や汚れありとしています。



画像を確認の上ご納得頂けましたらご購入お願いいたします。



※写真の物が全てです

※プレイマットは付属しません 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: やや傷や汚れあり