『新品 特殊構造ウレタン入り 敷布団 シングル ふとん 羊毛混【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 19分に出品され04月01日 04時 19分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品紹介】



【羊毛3層マチ立敷布団 プロファイルウレタン使用】



＊ 通常は固わた（ポリエステル繊維を固めたシート）を芯材に使用していますが、こちらはプロファイルウレタンを芯材に使用しています。耐久性がよくなり、長持ちする敷布団になります。



＊ 巻きわたは羊毛混ポリエステルを使用しています。羊毛を混ぜることで吸湿発散性が優れています。



＊ 全周囲に上下マチ付きになっていますので、高級感のある気品のいい敷布団に仕上がっています。柄もとても人気の柄になります。



＊ 側生地には綿100％の生地を使用していますので、耐久性にも優れています。



【商品品質】



＊ サイズ：100×210ｃｍ シングルロング



＊ 側生地：綿100％



＊ 上層 ：羊毛100％（1.25㎏）



＊ 中層 ：プロファイルウレタン（2.4ｋｇ）



＊ 下層 ：羊毛100％（1.25ｋｇ）



＊ 中綿重量：4.9ｋｇ



＊ ビニールソフトケース入り



＊ 日本製





【配送について】

＊ ゆうぱっくにて圧縮して防水用の紙袋に入れて送料込みでお届けしますが本州以外の遠方地・九州・北海道・沖縄県・離島は着払いとなります。

遠方地で送料込み希望の方は専用ページを作りますので住所をお知らせください 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用