『Arpege story MINOTEC中綿コート ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 04時 50分に出品され03月10日 04時 50分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】アルページュストーリー

【商品】MINOTECH中綿コート

【サイズ】2(M)

【色】ベージュ

【購入時期】2023年11月



定価 44,000円

2〜3回の着用で美品だと思います。

アウターが増えてしまいましたので、出品いたします。



去年のモデルはフードの取り外しもでき、Mサイズはお尻までくるため温かくてパンツもスカートも合わせやすいデザインです(^^)



ファスナー部分が黒のため、ぼやけず引き締まります。

汚れもつきにくく、自宅で洗濯できるため扱いやすいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルページュストーリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Arpege

story

MINOTEC中綿コート ベージュ