『良品 Nikon AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 41分に出品され03月08日 04時 41分に終了予定です。即決価格は10,888円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 良品です！



外観、レンズともに綺麗です

ほぼ無キズでちりの混入も見られません

（〇の部分に小キズ）



防湿庫にて保管

対応レンズにて動作確認済み



・AF-S TELECONVERTER テレコンバーター TC-14EⅡ 1.4X

・前面レンズキャップ

・背面レンズキャップ



＜備考＞

・元箱あり

・Fマウント撤退のため出品

・出品にあたりニコンイメージングよりシリアルナンバー登録削除しました 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン