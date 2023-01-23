『【希少】ワコールメン WEB限定Tバック WF1091 PK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 55分に出品され03月08日 14時 55分に終了予定です。即決価格は14,890円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ワコールメン男性用高級レースパンツ販売中



Wacoalmenオンラインストア限定の2021年春モデルの男性用ショーツです。



即完売となった大人気商品で、メルカリで出品されることもあまりない希少なものです。



ピンクの花の刺繍がバックにあり、とても華やかなデザインです。



フロント裏打ち付きで透けにくい仕様。

前とじタイプ。





ブランド：Wacoalmen

型番：WF1091

色：PK

サイズ：M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>下着・アンダーウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワコールメン

カテゴリ ファッション

メンズ

下着・アンダーウェア タグ 【希少】ワコールメン

WEB限定Tバック

WF1091

PK