『SONY WH-1000XM4 ワイヤレスヘッドホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 09分に出品され03月23日 22時 09分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY WH-1000XM4 ブラック ワイヤレスヘッドホン です。



数年前に購入し、数回室内で使用しましたが使う機会がなくしまってありました。

かなり美品にだと思います。

付属品は写真のものが全てです。



状態はいいですが中古品になるのでご理解いただける方のみ購入してください。



すり替え防止の為、返品不可とさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー