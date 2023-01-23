『【新品未使用】ポーター サコッシュ コッピ ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 52分に出品され03月26日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【新品未使用】

ポーター サコッシュ ショルダーバッグ コッピPORTER COPPI

定価 : 11,000円（税込）



カラー ネイビー



#他にもポーター製品を扱っています。



サイズ 計測値

本体：約 W330×H230×D10（mm）

ショルダーストラップ：長さ 約 740〜1320（mm）×幅 約 30（mm）



メーカーサイトから引用

自転車のロードレースに用いられるサコッシュ（競技中のレーサーに補給食や水筒などを渡す時に使うショルダーバッグ）からインスピレーションを受けたカジュアルシリーズです。



本来のサコッシュはマチが無くラフなつくりですが(09747)を除く全型共通の仕様として、iPadなどのタブレット端末やPC等を収納できるクッション材入りのポケットと、肩から掛けた際に身体と鞄を固定できる取り外しが可能なサブストラップ（腰紐）を装備し、現代のライフスタイルを意識しました。薄マチながらもポケットを多数備えた、機能性の高さが特徴です。

クラシックサイクリングスタイルをイメージしており、自転車スタイルに合わせるのは勿論のこと、PCやタブレットなどを入れるサブバッグや、書類等をスマートに持ち運ぶバッグとしても最適です。また、インスピレーション源となったサコッシュをアイテム構成に加えてシリーズのアイコンとしています。

素材は、アウトドアウェアなどにも用いられるコットンポリエステルクロスで、経糸に染色したコットン糸、緯糸に原料の段階から着色した黒のポリエステル原着糸を使用することによって生まれる独特のシャンブレー感が特徴です。

撥水性を高めるためにパラフィン加工を施しています。オイル感を残した仕上げにしているので、使用する程に生地が馴染み、ヴィンテージ感を醸し出す味わい深い素材です。



【基本情報】

■発送タイミング目安

原則24時間以内に発送しますが出来ない場合もあるので、お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。

■交渉中でも購入者優先です

■専用ページは24時間で解除します

■喫煙者なし、ペットなし

■不明点があればお気軽にお問い合わせください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】ポーター サコッシュ コッピ ネイビー