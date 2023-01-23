『SHIME別注マルシェバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 01時 02分に出品され03月16日 01時 02分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIME別注マルシェバッグ



以前こちらで新品を購入し、数回使用しました。

特に目立った汚れはみあたりません。

とても気に入っていますが、他に欲しいものもあり、手放すことにしました。

簡易梱包になりますが、お安くいたします。



ご不明な点はコメントください。









【表記サイズ】

・縦 24cm

・横 下部 45cm

上部 50cm

・マチ 20cm

※素人実寸





カラー···グレー,ブラック



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SHIME別注マルシェバッグ