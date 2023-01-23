『ネイビー ウールコート ボタン付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 41分に出品され04月21日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのウールコートは、シンプルでありながら洗練されたスタイルを提供します。ボタン付きのデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

ウール素材を使用しており、暖かさと快適さを兼ね備えています。ロールアップ可能な袖は、季節や気温に応じて調整可能です。



【実用的なポケット】

サイドポケットが付いているため、手を温めたり、小物を収納したりするのに便利です。



- 色: ネイビー

- 素材: ウール

- デザイン: ボタン付きコート

- スタイル: ロングコート

- 袖: ロールアップ可能

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。



着丈...ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ネイビー

ウールコート

ボタン付き