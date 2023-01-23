『グッチ シマレザー GGツインズ ショルダーバッグ ホーボー 肩掛け 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 13時 50分に出品され03月13日 13時 50分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □アイテム

GUCCI ワンショルダー GG柄 エンボスロゴ 型押し

ゴールド金具 シルバー ハンドバッグ 三日月型

ハーフムーン 希少モデル 本革



□型番

232962



＊大手ブランド品買取専門店より購入の鑑定済み正規品です。

どうしても欲しくて購入したのですが、もったいなくて使う機会が少なく、断捨離もかねて出品します。売れなかったら自分で使おうと思うので、お値下げ交渉ご遠慮ください。



□サイズ

タテ23cm

ヨコ30cm

マチ12cm

ハンドル 34cm



平置き実寸値。



□状態

大きく目立つ傷や汚れ等なく良い状態です。

まだまだお使いいただけます。



□付属品

本体のみ（保存袋は撮影用の為付属致しません）



□カラー

ブラック



□素材

シマレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ シマレザー GGツインズ ショルダーバッグ ホーボー 肩掛け 黒