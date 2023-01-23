『美色落ち！絶版品 LEVIS 702-XX 復刻版 日本製 W31 L36【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 45分に出品され03月06日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス702の復刻版になります。



３０年前に復刻された物になりますが、色も濃く、良い色落ちになっています。左膝部分に１㎝角の破れがあります。



サイズも31x36となっており、良いサイズとなっております。



日本製リーバイスも価値が上がってきております。この機会にどうでしょうか？



画像をたくさんとっていますので、確認お願いします。ポイントで確認したい方はコメント欄よりお願いします。



当方、身長176㎝ 体重68㎏でジャストで履けております。参考として下さい。



ウェスト 39㎝（平置き寸法）

股下83㎝(中央股下から裾まで)

股上33㎝(一番上部から股下縫い目まで)

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



古着になります。見落とし等、あるかもしれませんので、神経質な方、細かな状態を気になさる方、古着に理解の無い方は、購入を控えるようにお願いします。



※プロフィールの確認を必ずお願いします。



リーバイス501 リーバイス501xx リーバイス

ジーンズ ヴィンテージ madeinusa リーバイス517 ブーツカット 古着 古着屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 美色落ち！絶版品

LEVIS

702-XX

復刻版

日本製

W31

L36