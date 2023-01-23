『アメリカ古着まとめ売る３点チャンピオンパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 14分に出品され03月29日 11時 14分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○サイズ L(x3)



①

着丈：65

肩幅：/

身幅：55

②



着丈：73

肩幅：48

身幅：55



③



着丈：67

肩幅：53

身幅：56



●状態：

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：



色/素材感が実物と違って見える場合や、画像に写らない細かなキズ/汚れがある可能性がございます。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アメリカ古着まとめ売る３点チャンピオンパーカー