『zucca emboss ズッカ エンボス バッグ リュック 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 16時 58分に出品され03月16日 16時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ブラック

サイズ:縦:41cm 横:30cm マチ:15cm 持ち手:25cm

定価:33000円



zucca（ズッカ）のEMBOSS（エンボス）バッグです。リュックとしても使えます。5、6枚目は参考画像です。



こちらで購入し3ヶ月ほど使用しました。全体的に綺麗ですが、前面下方に小さな傷（4枚目写真）があります。ほぼ目立ちません。またフェイクレザーなので雨の日でも使えます。



used品であることをご理解いただいた上でご購入検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

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バッグ リュック 黒