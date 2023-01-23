『(新品未使用)フェイラー×ファミリア FEILER familiarトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 05時 17分に出品され04月29日 05時 17分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ファミリア
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落札価格11600円
637 入札履歴
終了
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