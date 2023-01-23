『(新品未使用)フェイラー×ファミリア FEILER familiarトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 05時 17分に出品され04月29日 05時 17分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

家族で重複した為出品いたします。



新品未使用未開封の商品になります。



写真でお顔や、柄の出方等確認して下さい。

比較的、お顔の形や目が崩れておらず綺麗だと思います♪



写真1.裏

写真2.表

写真3.裏左下

写真4.裏右下

写真5.表左下

写真6.表右下



届いたままのファミリアの箱に入れて発送させて頂きます。



#フェイラー

#ファミリア

#feiler

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※すり替え防止のため返品はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア