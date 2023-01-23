『90s old stussy bag ステューシー ウエストポーチ バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 13時 50分に出品され04月05日 13時 50分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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old stussy bag ステューシー バック ショルダー

ウエスト バック ウエストポーチです。

90s オールドステューシーのかなりレアなアイテムです。

カーキのチェック柄でy2kにも合わせることが出来ます。



サイズ

Ｗ 約25cm

Ｈ 約22cm

Ｄ 約13cm



目立つ汚れや傷はありませんが古いものですのでご理解ください。



【以下必ずご確認ください。入札＝下記説明文をご理解いただいたと判断させていただきます】



サイズ実寸は素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



スムーズにお取引をするため、終了後24時間以内のご連絡を必ずお願いします。

終了後3日以内に落札代金のお支払まで完了 できる方のみご入札ください。24時間以内のご連絡もない方、3日以内のお支払のない方、また取引に不安の感じる方は、落札いただいても削除させていただきます。その際落札者都合の悪い評価がつきますが、ご了承ください。



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digawel AURALEE stussy /6/ROKU/フィーニー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 90s

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ステューシー

ウエストポーチ

バッグ