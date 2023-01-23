『90s NIKE スウェット プルオーバー USA製 XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 14時 37分に出品され03月17日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【item】



オールド ナイキ

ヴィンテージ 白タグ

センターロゴ デカロゴ

スウッシュロゴ オーバーサイズ







【color】



グレー







【size】



XL





平置き実寸：(cm)



着丈：71



身幅：70



肩幅：65



袖丈：57







【condition】



多少の使用感、袖にほつれはございますが、目立つ汚れやダメージのない全体的に良いコンディションになります。







詳しくは画像、コメント質問にてご確認ください。

完璧をお求めの方、古着に抵抗のある方はご購入をお控えくださいませ。







【配送】

基本2日以内に、メルカリ便(らくらく⇄ゆうゆう)にて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

NIKE

スウェット プルオーバー USA製 XL