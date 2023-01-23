『Rode Rodecaster Pro（ロードロードキャスター プロ）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 11時 37分に出品され05月11日 11時 37分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数は数回で、使用しなくなったため出品致します。かなり状態のいい美品です！



※箱はありません

※セット内容は写真に映っているもので全てです



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RØDECaster Pro™は、ポッドキャスティングのための世界で最も強力なオールインワンソリューションです。非常に使いやすく、優れたオーディオ品質と拡張機能を提供するように設計されており、初心者から専門家まで、究極のツールです。 非常にクリアなオーディオを録音するためのスタジオグレードのプリアンプを備えた4つのマイク入力、リモートゲストをシームレスに統合するためのスマートフォン、USB、Bluetoothチャネル、音楽や効果音をトリガーするための8つのサウンドパッド、ボタンに触れるだけの強力なオーディオ処理などを備えています。



出展元：https://rode.com/ja/interfaces-and-mixers/rodecaster-series/rodecaster-pro

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