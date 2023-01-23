『Rode Rodecaster Pro（ロードロードキャスター プロ）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 11時 37分に出品され05月11日 11時 37分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
roland vs-880 digital studio workstation
¥ 7644
zoom R8マルチトラックレコーダー
¥ 10985
★2本セット★EV パワードスピーカー ZLX-12P エレクトロボイス
¥ 27300
MICKER PRO マイカープロ ホワイト セミナー会議などに
¥ 10840
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¥ 11044
【美品】audio technica AT4040
¥ 12500
FMR AUDIO RNC1773E ステレオコンプレッサー
¥ 17940
★audio-technica コンデンサーマイク AT2035
¥ 7410
Acme Audio Motown D.I. WB-3
¥ 29466
JBL 1 Series 104-BT デスクトップモニタースピーカー
¥ 9360
【動作確認済】DRAWMER DUAL GATE DS201 ノイズゲート
¥ 10190
▪️OCTA-CAPTURE Interface [UA-1010]
¥ 17940
【美品】TWINBIRD ツインバード 防水CDプレイヤー AV-J166
¥ 7644
オーディオインターフェース
¥ 10140
【美品】On-Stage Stands MS7701B ブームマイクスタンド
¥ 7644
audio-technica PRO 70 コンデンサーマイク 付属品多数 #2
¥ 7628
Electro-Voice ND76
¥ 9360
【美品】DBX DriveRack PA 音響出力系マルチプロセッサー
¥ 25398
落札価格12500円
356 入札履歴
終了
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