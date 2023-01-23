『振袖帯 袋帯 流水 花 七宝模様 亀甲 着物 044w o【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月20日 05時 28分に出品され05月20日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
410aj75〇金駒刺繍 地紋 振袖＆袋帯 刺繍 十三参り 成人式〇状態良好
¥ 11830
専用帯925 同梱750●高級 正絹 遊鳥文 六通 袋帯
¥ 13000
【最終お値下げ】herlipto 浴衣 Camellia navy
¥ 13495
O0485 美品 逸品 上品 誉田屋 源兵衛 兆寿尽し 正絹 袋帯
¥ 20146
3495)着物 袷 付け下げ 7点セット 全て着用可能品 正絹
¥ 7020
撫松庵 松竹梅柄 洗える浴衣 セオα 上品大人
¥ 15180
正絹✾小紋✾帯付き✾名古屋帯セット✾亀甲✾草花花々菖蒲✾未使用保管品
¥ 8580
紬 本場大島紬 白大島 植物柄 一元 裄64.5 身丈156 袖49
¥ 10686
乱菊と桜模様 白色 紫色 刺繍 金糸 袷 正絹 成人式 振袖 着物
¥ 12840
専用帯833 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 松葉仕立て 名古屋帯
¥ 9282
未使用●KIMONOMACHI 浴衣＋帯＋下駄 3点セット/作り帯/丸椿/緑
¥ 9360
未使用品 袋帯 真綿紬 鶯色 刺し子 毘沙門亀甲 麻の葉 長さ4m59cm 正絹
¥ 14000
★極上一越地 金彩加工染 黒地 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜ＨH1629＞★
¥ 9984
※最終値下 suger くすみピンクスウィート牡丹浴衣
¥ 10139
【なでしこ】仕付糸付 正絹 訪問着 パステルカラー 花筏 金駒刺繍 k1173
¥ 7488
専用帯931 952 二本セット●高級 正絹 誰が花 古代裂 六通 袋帯
¥ 11350
訪問着 螺鈿作家 甲斐泰造、甲斐周一郎 落款 正絹 紬
¥ 23250
アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30
¥ 11310
落札価格7332円
680 入札履歴
終了
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