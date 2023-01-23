『振袖帯 袋帯 流水 花 七宝模様 亀甲 着物 044w o【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月20日 05時 28分に出品され05月20日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



黒地の箔乗せの生地に流水模様の袋帯です。

花や七宝模様が織られた一着となります。





振袖帯は #TSUMUGIの振袖帯 からお探し頂けます。



■サイズ(cm)



・長さ 約435

・幅 31.1



■柄

六通



■状態

汚れや傷みの見当たらない美品です



■素材

正絹





商品番号 044w #tmg24042229

044w tmg24042229



自宅保管品です。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。



振袖 小紋 訪問着 付け下げ 着物 紬 帯 博多帯 袋帯 名古屋帯 黒留袖 留袖 和服 シャレ帯 洒落帯 結婚式 成人式 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 振袖帯 袋帯 流水 花 七宝模様 亀甲 着物 044w

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