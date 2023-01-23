『浴衣ドレス【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 22時 04分に出品され04月04日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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浴衣ドレス＋帯2本(白、黄色)

浴衣をリメイクして作った、浴衣ドレスの為2枚目の様に縦線入っておりますが、そんなに目立ちません。



スカートはゴムで作ってあります



浴衣ドレス

セパレート浴衣

地雷系

量産

Y2K

姫ギャル

エメラルドグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 浴衣ドレス