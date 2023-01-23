『浴衣ドレス【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 22時 04分に出品され04月04日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
3495)着物 袷 付け下げ 7点セット 全て着用可能品 正絹
¥ 7020
撫松庵 松竹梅柄 洗える浴衣 セオα 上品大人
¥ 15180
正絹✾小紋✾帯付き✾名古屋帯セット✾亀甲✾草花花々菖蒲✾未使用保管品
¥ 8580
紬 本場大島紬 白大島 植物柄 一元 裄64.5 身丈156 袖49
¥ 10686
乱菊と桜模様 白色 紫色 刺繍 金糸 袷 正絹 成人式 振袖 着物
¥ 12840
専用帯833 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 松葉仕立て 名古屋帯
¥ 9282
未使用●KIMONOMACHI 浴衣＋帯＋下駄 3点セット/作り帯/丸椿/緑
¥ 9360
未使用品 袋帯 真綿紬 鶯色 刺し子 毘沙門亀甲 麻の葉 長さ4m59cm 正絹
¥ 14000
★極上一越地 金彩加工染 黒地 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜ＨH1629＞★
¥ 9984
※最終値下 suger くすみピンクスウィート牡丹浴衣
¥ 10139
【なでしこ】仕付糸付 正絹 訪問着 パステルカラー 花筏 金駒刺繍 k1173
¥ 7488
専用帯931 952 二本セット●高級 正絹 誰が花 古代裂 六通 袋帯
¥ 11350
訪問着 螺鈿作家 甲斐泰造、甲斐周一郎 落款 正絹 紬
¥ 23250
アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30
¥ 11310
② レア 美品 ひびのこづえ 着物 「実」
¥ 12400
ＫＭ3 こだわりの荒炊き染め麻着物 単衣仕立て 麻の着物 単衣新品『荒炊き染』
¥ 10500
【なでしこ】正絹 紬 大島紬 仕付糸付 k1167
¥ 7488
夏用 紗紬 斑点 斑点模様 ネイビー 小紋 着物 073w p
¥ 17802
落札価格7410円
758 入札履歴
終了
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