『正絹 紬 反物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 19分に出品され03月31日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 幅36.5cm



未使用ですが長期保管のためご理解いただける方よろしくお願い致します。

#正絹#紬#反物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 紬 反物