『希少 Paul Smith ポール・スミス マルチカラーストライプスニーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 17分に出品され03月25日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆Ｐａｕｌ Ｓｍｉｔｈ ポール・スミス マルチカラーでグラデーションストライプのローカット スニーカー ＜シューズ

◆サイズ表記はＵＫ7、ＥＵＲ４1

２5.5ｃｍくらいの方がちょうどいいと思います。

◆底サイズ（かかとからつま先まで：アウトソール）は２９ｃｍになります。

◆定価は２７，０００円くらいだったと思いますが、鮮やかなストライプがアッパーにプリントされたレザースニーカーで、時間ごとで表情を変える砂漠と空の美しい色合いのグラデーションからインスパイアされた色鮮やかなマルチカラーをアッパーにあしらいました。

◆白い部分は革製で、履き口のＰＳロゴのタブやインソールに施したロゴの刻印もアクセントになっています。

◆気にならない程度の使用感はありますが、特にダメージはなく、全体としてはなかなかの良品だと思います。その点はあくまでも中古品ですので、どうかご理解下さい。また素人検品のため、万が一見落とし等がございましたら何卒ご了承下さい。

◆新品同様のお品をご希望の方や神経質な方はよくご検討いただきますよう、お願いします。



◆不明な点がありましたら、何なりとご質問下さい。よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 希少 Paul

Smith

ポール・スミス マルチカラーストライプスニーカー