『Rick Owens DRKSHDW ISLAND DUNK 23AW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 08分に出品され03月09日 20時 08分に終了予定です。即決価格は12,825円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|リックオウエンスダークシャドウ
ニューバランス 990
¥ 12950
Nike Air Force 1 Supreme ホワイト
¥ 9594
激レア✨ redwing ペコスブーツ 1155 90s ヴィンテージ レザー
¥ 10500
Nike Air Force 1 ホワイト/グレー 27.5cm
¥ 9653
新品 RICK OWENS☆geobasket メガスニーカー28cm
¥ 70161
ATMOS × NIKE LEBRON 16 LOW SAFARI
¥ 12350
ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット キッズスニーカー
¥ 11700
ナイキ エアマックス95 スニーカー グレー/ブラック/ブルー 27㎝
¥ 9750
【中古】New balance M1500WHI UK7
¥ 10075
コムデギャルソン オムプリュス × NIKE AIR MAX 95 27.5cm
¥ 25520
サントーニ タッセル ローファー ブラウン 5 1/2 SANTONI スエード
¥ 10400
26.0 スケッチャーズ スリップインズ レジリエントエッジ ブラック箱無し発送
¥ 8112
ADIDAS STAN SMITH BRAIN DEAD 26
¥ 9750
FOR SOMEONE ブーツスニーカー
¥ 10335
ピコリノス 革靴 新品レア 41 26cm
¥ 10725
【美品】THE NORTH FACE Niptse Apres Bootie
¥ 7800
NIKE ナイキ エアジョーダン1 ロー トリプルホワイト 白 28 AJ1
¥ 8579
CONVERSE コンバース CT70 チャックテイラー ローカット 黒 27
¥ 11570
落札価格12825円
359 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！