『Rick Owens DRKSHDW ISLAND DUNK 23AW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 08分に出品され03月09日 20時 08分に終了予定です。即決価格は12,825円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23AW DU02C5811 DRKSHDW DO DUNK Sneakers

サイズ 42



右足の部分に破けあります。5枚目の写真にダメージの部分載せています。



ブランド古着 ライフで購入

付属品 箱

袋

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正規品です。

定価 97900円



メインカラー···ブラック



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#リックオウエンスダークシャドウ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: リックオウエンスダークシャドウ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Rick

Owens

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DUNK

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