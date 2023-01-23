『【最終お値下げ】herlipto 浴衣 Camellia navy【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 01分に出品され03月25日 08時 01分に終了予定です。即決価格は13,495円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ハーリップトゥ
未使用●KIMONOMACHI 浴衣＋帯＋下駄 3点セット/作り帯/丸椿/緑
¥ 9360
未使用品 袋帯 真綿紬 鶯色 刺し子 毘沙門亀甲 麻の葉 長さ4m59cm 正絹
¥ 14000
★極上一越地 金彩加工染 黒地 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜ＨH1629＞★
¥ 9984
※最終値下 suger くすみピンクスウィート牡丹浴衣
¥ 10139
【なでしこ】仕付糸付 正絹 訪問着 パステルカラー 花筏 金駒刺繍 k1173
¥ 7488
専用帯931 952 二本セット●高級 正絹 誰が花 古代裂 六通 袋帯
¥ 11350
訪問着 螺鈿作家 甲斐泰造、甲斐周一郎 落款 正絹 紬
¥ 23250
アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30
¥ 11310
② レア 美品 ひびのこづえ 着物 「実」
¥ 12400
ＫＭ3 こだわりの荒炊き染め麻着物 単衣仕立て 麻の着物 単衣新品『荒炊き染』
¥ 10500
【なでしこ】正絹 紬 大島紬 仕付糸付 k1167
¥ 7488
夏用 紗紬 斑点 斑点模様 ネイビー 小紋 着物 073w p
¥ 17802
お洒落帯 彩凛花 正絹 リバーシブル帯 限定大特価
¥ 7644
Dita はんなり月下美人 白 浴衣 セット パール飾り紐付き
¥ 9945
訪問着 吉祥文様 幾何学模様 モダン 正絹 裄65 身丈169.5 袖49.５
¥ 13850
宝石のような煌めきを見せる織り柄模様が美しい、正絹袋帯です
¥ 10764
超美品 本場大島紬 トールサイズ 正絹 身丈171 裄68
¥ 12545
未着用 付け下げ 金通し 抽象花模様 霞 彩箔 着物 083w d
¥ 10296
落札価格13495円
965 入札履歴
終了
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