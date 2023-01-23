『【最終お値下げ】herlipto 浴衣 Camellia navy【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 01分に出品され03月25日 08時 01分に終了予定です。即決価格は13,495円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herlipto ハーリップトゥ 浴衣 2023

Camellia



カラー:navy



新品、未使用、タグ付きです

試着し、パーソナルカラー的に似合わなかったため、泣く泣く出品させていただきます。。。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハーリップトゥ

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浴衣 Camellia

navy