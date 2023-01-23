『【新品】 カシオ STANDARD MENS MTP-M305D-9AVDF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 23時 29分に出品され03月15日 23時 29分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASIO MTP-M305D-9AVDF シャンパンゴールド 腕時計



2024年9月に購入した日本未発売の並行輸入品です。新品未開封、未使用品で購入日に発送いたします。



保証10年付き、保証書と領収書を同梱いたします。



【商品仕様】

●品番：MTP-M305D-9AVDF

●サイズ(縦×横×厚)：約44.5×34×9.3mm

●ベルト腕周り：約15-20.5cm

●重さ：約116g

●文字盤カラー：シャンパンゴールド

●ベルトカラー：シルバー

●駆動方式：クオーツ

●素材：(ケース)ステンレススチール

●素材：(ベルト)ステンレススチール(板ばね式)

●風防：ミネラルガラス

●仕様：日常生活用防水(5気圧)

●ムーンフェイズ

●精度：月差±20秒

●日付・曜日表示



#値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

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